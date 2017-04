Luna Maya Unggah Adegan Jenaka, Mencium Sambil Angkat Kaki Kanan

BANGKAPOS.COM -- Selasa (25/4/2017), Luna Maya mengunggah video juga foto saat berlibur ke Bali Zoo.

Tak disangka, aktris, model, sekaligus pengusaha itu tidak canggung dengan gajah, di dalam kebun binatang tersebut.

Bahkan, Luna terlihat mencium satu gajah yang ada di pinggir kolam.

Menggunakan dress biru dan sneakers putih, Luna mencium gajah tersebut.

Seolah malu, gajah cokelat yang dicium luna pun mengepakkan belalai dan telinganya.

Aksi kocak Luna Maya itu tentu menuai banyak pujian dari netter.

iintabie, "Hisk lucu x kk lunamaya."

hayani6837, "Penyayang binatang jga y bu hi, hi, hi."

Tak hanya itu, aksi luna itu sukses membuat netizen iri dengan gajah tersebut.

luckyanda_joanda," Waduuuh itu gajah kena cium mbk luna"waaach gajahya bhagia tuch?...."

tonomahdi, "Hmmm coba ajah sya jadi gajh nya,pasti snng bgt heheh."

chrisflower5312, "Waduh.... hancur dech gini era sdh berubah ya .... Kalau Gitu bsk gua jadi gajah aja dech biar Mba Luna cium gua juga he he he he."

"setiadiagus594, Aku Mau tuch jadi gajah nya.."