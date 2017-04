Rustamsyah Mau Naik Kelas, Tapi Tergantung Penilaian Gurunya

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Wakil Bupati Bangka Rustamsyah siap maju kembali dalam bursa Pilkada Kabupaten Bangka Tahun 2018 nanti.

Namun ia masih menunggu penilai dari DPP PDIP yang merupakan partai politiknya.

"Jelas bapak ngomong rencananya akan naik kelas (mencalonkan jadi Bupati Bangka-red) tapi yang namanya naik kelas inikan yang nilainya guru. Kalau kami di partai ini DPP. Kalau dianggap DPP bapak naik kelas bapak naik kelas, kalau dianggap bapak ni budu (bodoh-red) dak naik kelas be," ungkap Rustamsyah kepada bangkapos.com, Rabu (26/4/2017) di Kantor Bupati Bangka.

Ketika ditanya ada niat lagi berpasangan dengan Incumbent H Tarmizi Saat, dia mengatakan semuanya tergantung partai politiknya.

"Kate partai yes, yes, no, no begitu. Bapak ni orang partai murni," kata Rustamsyah.

Disinggung PDIP akan membuka pendaftaran untuk penjaringan calon bupati dan wakil bupati, ia mengatakan akan mendaftarkan diri.

"Kalau bapak insya Allah daftar dak mungkin dak daftar," ungkap Rustamsyah.

Ia tetap berusaha tetapi semuanya tergantung keputusan DPP PDIP.

"Menentukan kaidah nek naik kelas, kalau partai menganggap bagus, pokoknya naik kelas. Kalau dianggap lima tahun ni dak bagus dak naik kelas. Bukan tergantung restu DPP tetapi DPP menilai bapak," jelas Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bangka ini.