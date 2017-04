Masa Sih Anunya Ayu Ting Ting Seharga Rp 1 Miliar?

BANGKAPOS.COM - Jagat media sosial tengah heboh oleh unggahan video Deddy Corbuzier di Instagram.

Deddy yang tengah membuat project dengan Chika Jessica yaitu situasi komedi (sitkom) berjudul My Boss and Me meluncurkan video terbaru yang bikin geger.

Sitkom My Boss and Me memang dibuat karena keprihatinan Deddy Corbuzier pada dunia komedi yang kurang mendidik.

Terlebih, komedi saat ini cenderung membuka aib atau mem-bully seseorang.

Melalui laman Instagram pribadinya, Deddy Corbuzier mengunggah video cuplikan episode terbarunya.

Ia menyentil 'otak' seseorang berinisial ATT yang merupakan seorang penyanyi.

Dalam video itu, diceritakan sebuah survey harga otak menyebutkan harga otak milik ATT seharga Rp 1 miliar.

Harga itu didapatkan karena otak tersebut masih baru dan tidak pernah dipakai.

Tak lupa Deddy menuliskan keterangan yang menjelaskan lebih lanjut tentang video itu.

"Insialnya ATT Sang Penyanyi (Mungkin Dangdut) DAN HARGA OTAK NYA.. Bentar lagi IG jadi Amis, ingat Baper adalah penyakit menular! TAG YOUR FRIENDS :) And yes u will love this (well some of you that smart:) ) . .Tanpa buka aib dan tanpa Gesek2 Alay sexual sama suami orang. .

.

#mybossandme #komedicerdas #Thisishowcomedyshouldlooklike

#SarcasmComedy

Tanpa buka aib dan tanpa Gesek2 Alay sexual. #IneedMoreHaters i guess," tulis Deddy dalam unggahan tersebut.