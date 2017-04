Data-data ini Buktikan Ayu Ting Ting Sungguh 'Memalukan' di Kampus, Bandingkan dengan Nagita

BANGKAPOS.COM -- Mentalist dan host, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier mengunggah sebuah video komedi singkat berjudul ‘My Boss and Me, Pakai Otak Anda’ melalui akunnya pada Instagram @mastercorbuzier, Rabu (26/4/2017).

Baca: Kisah Asmara Sang Pria yang Diam-diam Bekerja dan Menabung untuk Nikahi Pacar Berakhir Pilu

Dalam video tersebut, mantan suami Kalina Oktarani ini berperan sebagai sang bos dan kekasihnya, Chika Jessica berperan sebagai asistennya.

Baca: Gara-gara Kemalingan, Pria Ini Rela Membeli Sistem Keamanan Rumah Senilai Miliaran Rupiah

Nah, seperti Deddy dan Chika membuat ‘My Boss and Me, Pakai Otak Anda’ ditujukan untuk menyindir seseorang.

Hal itu terlihat jelas dalam caption, “Insialnya ATT Sang Penyanyi (Mungkin Dangdut) DAN HARGA OTAK NYA.. Bentar lagi IG jadi Amis, ingat Baper adalah penyakit menular! TAG YOUR FRIENDS :) And yes u will love this (well some of you that smart:) ) . .Tanpa buka aib dan tanpa Gesek2 Alay sexual sama suami orang. .

Baca: Benar-benar Hot, Begini Ternyata Pesta Liar Kim Kardashian Bersama Temannya di Maxico

.

#mybossandme #komedicerdas #Thisishowcomedyshouldlooklike

#SarcasmComedy

Tanpa buka aib dan tanpa Gesek2 Alay sexual. #IneedMoreHaters i guess.”

Selengkapnya, berikut transkrip percakapan Deddy dan Chika.

Chika: Pak! Pak! Pak! ini Pak, masa ada survey harga otak?