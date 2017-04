New Agya Lebih Stylish, Modern Mengerti Keinginan Kawula Muda

Laporan Wartawan Bangka Pos, Khamelia

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kehadiran New Agya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Bangka Belitung, terutama kawula muda.

Produk entry hatchback ini tampil begitu stylish dan modern sehingga sanggup memikat hati pecinta Toyota.

Dealer Toyota Bangka Belitung, Istana Agung memberikan promo khusus dengan DP 9 jutaan konsumen sudah bisa membawa pulang New Agya 1.2.

Sedikit mengulas tentang kehandalan New Agya, mobil ini merupakan bagian implementasi semangat lets go beyond Toyota di tahun 2017.

New agya 1.000 CC VVT-i tak hanya membuat mobil ini lebih irit bahan bakar, tapi juga lebih bertenaga dengan power 67 PS, meningkat performnya dibandingkan mesin sebelumnya dengan power 65,3 PS.

Sedangkan New agya 1.200 cc dual vvt-1 dengan power 88 PS yang akan membuat entry hatchback ini lebih bertenaga dan semakin lincah.

New agya 1.000 CC dan 1.200 CC juga telah di lengkapi dengan dua transmisi yaitu manuat ( MT ) 5-percepatan yang responsif, dan otomatis (AT) 4-percepatan yang memberikan kenyamanan saat berkendara.

Eksterior turut mengalami perubahan dan melahirkan penampilan new agya yang makin stylish, lampu projektor headlamp with LED light guide serta desain radiator grile berbentuk trapezoid memberikan kesan modern.

Desain grille mesin makin mempertegas aura dinamis dan modern pada new agya, sedangkan desan reverse L-shape pada lampu bagian belakang dengan velg 14 inci dual alloy dengan proses machining dan TRD desan yang baru memberikan image modern dan stylish.