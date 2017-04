Nonton Putri Indonesia, Niezella Langsung Ingin Jadi Model

Laporan Wartawan Bangka Pos, Agus Nuryadhyn

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sejak usia 5 tahun, bakat Niezella Cinta Lilla dalam bidang model mulai muncul.

Diawali dengan melihat pagelaran Putri Indonesia, siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 10 Pangkalpinang kemudian menyatakan keinginanya untuk berkiprah dan menekuni bidang modeling.

Keputusan Niezella ingin menekuni bidang modeling langsung didukung penuh kedua orangtuanya Donni Usmansyah dan Mawalia.

Sudah tiga tahun terakhir mulai menekuni dunia modelling dan sudah lebih dari 30 penghargaan yang didapatkan.

"Aku ingin ikut seperti itu (putri indonesia Babel), dan mulai tertarik serta ikuti di dunia modeliing sampai sekarang," ungkap Niezella yang didampingi Orangtua Donni, kepada Bangka Pos.com, Sabtu (29/4/2017).

Anak bungsu dari tiga bersaudara, mengatakan ia pertama kali tampil tahun 2014 pada ajang Lomba Indonesia Super Model.

"Waktu itu dapat juara, dan terus mengikuti audisi maupun berbagai lomba dunia modelling di Pangkalpinang," ujarnya yang bercita-cita ingin menjadi dokter hewan ini.

Rencananya Niezella akan mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti grand final Indonesian Model@Hunt Di Hotel Santika Taman Mini Indoneisa Indah Jakarta, 12-14 Juli 2017.

Sebelumnya, 23 April 2017 , Niezella mengikuti audisi Indonesian Model @ HUnT dan berhasil meraih juara.

Adapun Kegiatan yang pernah diikuti diantaranya Citra Lantern Festival Best Dress (juara 1) tahun 2015,

Indonesia Top Model Competition 2015 juara 1 Busana Batik,

Juara 1 For Look Model Babel 2017.

Niezella belajar modeling secara otodidak. Walaupun tidak ada lomba ia sellau melakukan rutin latihan.

Bahkan pada malam hari sebelum tidur, sering latihan catwealk dengan memakai. sandal mama, higheels sekitar 9 cm. (Rya)