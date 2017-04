5 Makanan Ini Merangsang Otak untuk Terus Menyantapnya, Nomor 3 Bisa Bikin Ketagihan

BANGKAPOS.COM - Beberapa jenis makanan bisa membuat kita merasakan kenikmatan sejak gigitan pertama, sehingga tidak bisa berhenti makan.

Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun bisa mengalami hal ini.

Apa sebenarnya yang jadi rahasia sehingga beberapa makanan bisa bikin kita ketagihan?

Ternyata, kuncinya terletak pada kombinasi jenis bahan berupa tepung putih, gula, dan tambahan lemak.

Inilah yang membuat kadar gula darah jadi melonjak sehingga otak pun terangsang untuk terus ingin dan ingin lagi.

Dalam sebuah studi yang dimuat di jurnal PLOS One, seorang peneliti Nicole Avena, PhD, dari New York Obesity Research Center, Mount Sinai-St.Luke's Hospital, New York, memaparkan beberapa jenis makanan yang bisa bikin ketagihan.

Yang mengejutkan, sejumlah bahan makanan ini juga sering dimakan oleh anak-anak kita.

Menurut Avena, jenis makanan yang banyak mengandung gula dan lemak, serta kurang mengandung serat ini tidak bisa dihindari sepenuhnya.

Namun, sebaiknya orangtua mulai membatasi jenis makanan ini agar anak tidak mengonsumsi secara berlebihan.

Inilah lima dari beberapa jenis makanan yang bisa bikin ketagihan: