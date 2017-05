Terkuak, Begini Nasib Aktor Stephen Chow Sekarang, Ternyata Masih . . .

ANDA tentunya pasti ingat dengan aktor film Hongkong yang satu ini. Dua filmnya pernah hits di box office, 'Kung Fu Hustle' dan 'Shaolin Soccer' yang 'overshoot laris', ya dialah si 'Stephen Chow'.

Pria yang dilahirkan pada 22 Juni 1962 ini sudah melalang buana di dalam dunia perfilman, baik sebagai aktor, sutradara, penulis naskah, maupun penerbit.

Dia kerap membintangi dan mengarah film-film berunsur komedi yang sangat terkenal.

Selain film 'Kung Fu Hustle' dan 'Shaolin Soccer', Stephen Chow juga dikenal dengan film lainnya yakni; CJ &, Justice, My Foot, The God of Cookery, Sixty Million Dollar Man dan banyak lagi jika ingin terdaftar semuanya.

Meski sukses dalam dunia perfilman, ternyatat tidak begitu halnya dengan perjalanan cinta hidupnya.

Stephen Chow (scmp.com)

Ketika para penonton dan penggemar setia Chow sudah berusia dan masing-masing memiliki keluarga sendiri, rupanya Stephen Chow masih jejaka alias 'single' meskipun sudah menginjak usia 55 tahun.

Hal itu tentunya agak mengejutkan! meskipun sudah dalam kategori veteran, dikabarkan ia tidak tertarik untuk menikah.