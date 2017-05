Duel Tai Chi 'Master' versus Petarung MMA, 10 Detik Langsung Tumbang

BANGKAPOS.COM - Video duel antara seorang pendekar yang mengenakan tradisional China yang diklaim sebagai Master Tai Chi melawan petarung Mixed Martial Arts (MMA) jadi perdebatan di media sosial.

Video itu diunggah oleh laman media sosial Shanghaiist, diberi judul 'Fight between MMA 'madman' and Tai Chi 'master' lasts all of 10 seconds'.

Siapa yang menang? pada singkat itu, pria yang dilabeli Tai Chi 'master' terjungkal pada pertarungan tak lebih dari 10 detik.

Netizen pun ramai menganalisis pertandingan yang terekam singkat itu.

Sebagian dari mereka ada yang tak percaya pria yang mengenakan pakaian 'kungfu' itu adalah Master Tai Chi.

Netizen lain ada yang membela petarung MMA, jurus Tai Chi di film tak sama dengan dunia nyata.

Ini videonya:

(Tribun Jogja)