Ini Penyebabnya Air Mata Bayi Baru Lahir Tak Keluar Saat Menangis

BANGKAPOS.COM - Semua orang menangis, dari bayi sampai orang dewasa pasti memiliki pengalaman menangis dalam hidup mereka.

Bagi bayi, menangis adalah satu-satunya cara mereka berkomunikasi.

Seorang bayi lahir normal baru akan menangis ketika mereka lahir, meskipun wajahnya menjadi merah dan tidak berhenti menangis.

Tetapi, mereka menangis tanpa air mata, bagaimana ini bisa terjadi?

Menurut Jennifer Shu, salah satu penulis buku American Academy of Pediatric’s Heading Home With Your Newborn, saat lahir, kelenjar air mata bayi hanya memproduksi air mata dalam jumlah kecil untuk melumasi dan melindungi mata mereka.

Karena itu tidak ada air mata yang keluar berlebihan ketika mereka menangis.

"Air mata diproduksi ketika bayi berusia 1-3 bulan. Dengan perkembangan kelenjar air mata, produksinya juga meningkat, "kata Shu, seperti dikutip Parenting.

Sementara itu, jika air mata bayi keluar meskipun mereka tidak menangis, ada kemungkinan saluran air matanya tersumbat.

“Biasanya gangguan ini bisa normal dengan sendirinya, tetapi jika kornea mata bayi tampak merah, atau bengkak, mungkin ada infeksi. Segera hubungi dokter,” sarannya.