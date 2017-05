Ikuti Lomba Foto di Polman Babel, Hadiahnya Uang Puluhan Juta Plus Trofi

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Politeknik Manufaktur (Polman) Bangka Belitung akan menggelar lomba fotografi tingkat pelajar dan mahasiswa se Bangka Selasa (9/5/17) nanti.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fotografi Polman Jepret Jepret (P-JEJE) dalam rangka memeriahkan rangkaian kegiatan Student-E Polman Babel yang merupakan kegiatan rutin Polman Babel setiap tahunnya.

Lomba fotografi ini memperebutkan tropi,piagam serta total uang tunai jutaan rupiah.

Ketua Pelaksana Lomba Fotografi P-JEJE, Adittiya Saputra mengatakan, kegiatan lomba fotografi ini bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas baik pelajar maupun mahasiswa didunia Fotografi.

"Para peserta memang kita lombakan tingkat pelajar dan mahasiswa, karena kita ingin para pelajar ini terus mengembangkan bakatnya di dunia foto. Kalau lomba foto tingkat umumkan sudah sering di laksanakan dari berbagai pihak, nah sekarang sengaja kita fokusnya pesertanya pelajar dan mahasiswa," jelas Adittiya kepada bangkapos.com.

Menurutnya, kegiatan lomba fotografi ini akan dilaksanakan sistem On The Spot. dengan tema

"Activity of Polman Babel" dimana foto yang akan diperlombakan nantinya adalah foto yang diambil pada hari itu juga dengan objek foto aktivitas praktik dan belajar di Polman Babel.

"Jadi para peserta nantinya kita beri waktu untuk mengambil foto dari pukul 08.000 WIB sampai pukul 16:00 WIB. Foto yang mereka ambil merupakan aktivitas yang ada di politeknik kita. Dikumpulkan pada sore hari itu juga dan tanpa melalui proses editing," kata Adittiya.

Untuk juri pihaknya bekerjasama dengan Komunitas Fotografer Sungailiat (KOMFOS) serta Juri dari Polman Babel.

Pada saat perlombaan nantinya para peserta agar dapat menggunakan atribut sekolah maupun kampus.

"Para peserta lomba Foto nantinya memang kita sarankan untuk menggunakan seragam Sekolah dan kampus serta sebelum perlombaan agar dapat menyerahkan indentias diri seperti kartu pelajar atau kartu mahasiswa, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para peserta lomba sesuai dengan kategori yang di tentukan," kata Adittiya .