Jessica Iskandar Diminta Bongkar Perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Artis Jessica Iskandar sempat membuat heboh netizen beberapa waktu lalu.

Apalagi kalau bukan pernyataannya soal isu perselingkuhan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad, yang dia tulis dalam kolom komentar Instagram Ruben Onsu.

"Mba, justru saya ga mau buka aib mereka. Karena bukan urusan saya. Kalau saya jahat, sudah dari awal saya umumkan mereka selingkuh. Tapikan enggak! Jadi tolong dijaga etikanya yang baik," tulis Jessica yang kala itu membalas ucapan seorang netizen.

Sejak saat itu, Jessica diminta netizen untuk membongkar hubungan gelap yang isunya terjadi di antara Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad.

Padahal, baru-baru ini, dalam laman Instagramnya, Jessica cuma menuliskan caption ini:

Jessica Iskandar (Instagram)

"They laugh at me because I'm telling the truth, I laugh at them because they're all not there," tulis Jessica dalam caption foto dirinya yang sudah berdandan cantik dan menghadap cermin.

Caption yang ditulis Jessica itu kurang lebih berarti, mereka tertawa padaku karena aku bilang yang sebenarnya sedangkan aku menertawai mereka karena mereka tidak ada di sana.

Banyak dari netizen yang menyambung-nyambungkan tulisan Jessica dengan isu perselingkuhan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad.