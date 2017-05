Tak Hanya Cantik, 5 Bintang Porno Ini Ternyata Punya Bakat Hebat, Salah Satunya Lahir di Indonesia

BANGKAPOS.COM--Masa kejayaan mereka mungkin sudah berlalu tetapi mereka sangat terkenal, terutama di mata para pecinta film-film dewasa.

Aktingnya di situs-situs dewasa banyak dicari dan diburu hingga kini.

Bahkan kharismanya tidak pernah luntur.

Namun tahukah anda, dibalik keterlibatan mereka di ajang industru porno Hollywood ini, mereka memiliki bakat hebat.

Rata-rata mereka adalah bintang porno Asia, atau setidaknya berwajah Asia, bahkan ada yang disebut-sebut merupakan kelahiran Indonesia.

Meski kemudian bukan keturunan asli Indonesia.

1. Asa Akira

NAMA Asa Akira memang populer. Dikutip dari situs Internet Movie Database (IMDb) adalah situs web yang menyediakaninformasi mengenai film dari seluruh dunia, termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya mulai dari aktor/aktris,sutradara, penulis sampai penata rias dan musikus.

Situs web ini sekarang dimiliki oleh Amazon.com, bahwa dia

Dia lahir, 3 Januari 1985 , New York City, New York, AS.