A Plus dan PT Tan Meilia Apresiasi Mitra dan Pelanggan

Laporan Wartawan Bangka Pos, Khamelia

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Tan Meilia, distributor A Plus Bangka Belitung dan A Plus menggelar acara dinner dengan mengundang para mitra toko dan pelanggan, Sabtu (7/5), di Hotel Santika Bangka.

Tan Meilia memberikan aneka doorprize seperti lemari les, televisi LED dan elektronik lainnya.

Pemilik PT Tan Meilia, Akhian mengatakan acara dinner ini sebagai wujud apresiasi kepada mitra toko dan pelanggan setia yang selama ini sudah menjalin kerjasama dengan baik.

"Kami mengajak mitra dan pelanggan produk A Plus untuk makan malam, sekaligus kami berikan harga promo sebagai wujud ungkapan terimakasih," ujar Akhian.

Ia mengaku puas atas keberhasilan penjualan produk A Plus. Besarnya kepercayaan konsumen terhadap produk ini dikarenakan produsen sangat mendukung kualitas dan harga yang kompetitif.

"A Plus memiliki kelebihan one stop shopping untuk bahan bangunan mulai atap sampai dengan lantai serta garansi mutu, selain itu produk A Plus juga ramah lingkungan atau go green," ujarnya.

Para toko yang ingin mendapatkan produk A Plus bisa mengunjungi distributor PT Tan Meilia beralamat di Jalan Mustika 1 Jamrud 4 Pangkalpinang dan Depot Kebintik Pangkalan Baru.

Produsen A Plus, PT Aplus Pacifik merupakan produsen dalam negeri yang memproduksi bahan bangunan dan sistem konstruksi terbesar dalam produksi di Indonesia yang sedang melangkah ke pasar global.

Pabrik ini juga memproduksi material pendukung gypsum antara lain compound, rangka dan aksesoris lainnya. Pabrikan bahan metal antara lain aneka penggantung plafon, aneka atap metal, beserta bahan insulasinya rangka baja ringan, rangka besi hollow, produk baja CNP. Pabrikasi bahan material finishing seperti mortar, skim coat, plaster, tile adhesive, papan silikat serat semen yang tahan cuaca, bebas rayap, tahan lama dan aman bagi kesehatan.