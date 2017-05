VIDEO: Vicky Shu Hipnotis Penggemar di Bangka

Laporan Wartawan Bangka Pos, Agus Nuryadhyn

TRIBUNNEWS.COM, PANGKALPINANG -- Artis ternama Ibukota Vicky Su bersama Disc Jockey (DJ) Angger Dimas menghibur penggemar yang ada di Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kehadian Vicky Su di King's Crown Grand Vella, sekitar pukul 01.30 WIb, Minggu (7/5/2017) dinihari membawakan delapan lagu dengan kisaran waktu selama 18 menit.

Dengan gerakan tangan DJ Angger Dimas, mengiringi lagu-lagu yang dibawakan Vicky Su diantaranya Mr Saxobeat (Alexandra Stan) dan diakhiri Lagu Worth It (Fifth Harmony) .

Sementara itu juga kaloborasi DJ Angger Dimas dan Viicky Su membawakan lagu Bitch Better Have My Money (Rihanna) dan Till it hurts (Yellow clow).

Penampilan dan lagu yang dibawakan Vicky Su menghipnotis pengunjung King's Crown Grand Vella.

Dalam penampilan DJ Angger Dimas dan Vicky Su yang digelar MLD SPOT, dihadiri Kepala Cabang PT Djarum Bangka Belitung Hasto, Brand Promotion coordinator Midi serta GM Hotel Grand Vella Wendo Irwanto.