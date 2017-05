Benarkah Cewek cantik Ini Bakal Jadi Personel Baru Duo Maia?

BANGKAPOS.COM - Ditinggal Mey Chan ke luar negeri, Maia Estianty belum juga menemukan pengganti pasangan duetnya tersebut.

Mey Chan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan karirnya demi ikut sang suami tercinta.

Maia pun merasa sangat kehilangan saat Mey Chan memilih untuk hengkang.

Kendati demikian, ibu tiga anak tersebut tetap mendukung keputusan mantan teman duetnya untuk lebih fokus pada keluarga.

Namun kini Maia kembali muncul dengan seorang penyanyi cantik.

Dilansir Tribunstyle.com dari akun Instagram @maiaestiantyreal mengisi sebuah acara pernikahan di Semarang.

Maia pun tampil berduet dengan penyanyi wanita tersebut.

Penyanyi cantik ini adalah Melly Mono.

Melly Mono sendiri merupakan mantan vokalis grup band She.

"Wedding, Evelyne and Hansen, Semarang.

With @melly_mono .

•Dress by : @olive_and_her_narcissbandit •Hairdo by : @kuntadi011 •Photo taken by : @adelettalina

#maiaestianty #diarymaia #wedding #semarang."