Bibirnya Dicium Istri Saat Berulang Tahun, Gadin Marten Tak Mau Lepas Pelukan Gisel

Aktor tampan Gading Marten hari ini sedang diselimuti kebahagiaan.

Sebab, suami dari Gisella Anastasia itu hari ini, Senin (8/5/2017) sedang berulang tahun yang ke-35.

Ia pun sepertinya mendapat pesta kejutan dari istrinya.

Meski sudah memiliki anak, namun keromantisan dan kemesraan pasangan ini masih seperti ABG.

Keduanya pun tak segan saling memberikan kejutan, dan tak segan untuk berpelukan bahkan berciuman.

Di akun Instagramnya, ibunda dari Gempita Nourah itu memposting fotonya bersama sang suami dan anaknya.

Ia kemudian mengucapkan selamat kepada Gading.

Ini yang ia tulis :

"The only thing better than having you as my husband is our Gempi having you as her daddy..

Happy birthday to my wonderful husband @gadiiing