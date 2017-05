Bisnis Cafe dan Resto Itu Gampang-gampang Susah, Begini Tipsnya Biar Tahan Lama

BANGKAPOS.COM, SEMARANG - Satria Bumi langsung tertawa saat ditanya pengalamannya membuka usaha kuliner di Semarang.

Pria lulusan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) itu mengaku bisnisnya hanya bertahan dua tahun.

"Lah aku sudah tidak mainan kafe, sekarang di Batam jualan alat elektronik," katanya, kemarin.

Baca: Dulu Pria Ini Antar Barang Pakai Vespa, Kini Sukses Tekuni Pusat Logistik

Satria menilai, membangun usaha kuliner di Semarang susah-susah gampang. Jika pemilik usaha tidak memiliki feeling yang bagus apalagi sumber daya manusia (SDM) minim, bisa jadi susah sekali.

"Faktanya usaha kafe menjamur, otomatis banyak pesaing, ditambah lagi pedagang kaki lima rasa kafe, pasti menjadi saingan. Apabila mudah putus asa dan tidak sabaran maka akan terasa sulit," katanya.

Hendra Wibowo owner Livro Coffe (TRIBUNJATENG/BAKTI BUWONO)

Menurut Satria, ada empat hal yang bisa mendongkrak sebuah bisnis cafe dan resto, antara lain right place (lokasi strategis), right taste (rasanya enak), right price (harga pas), dan right management (manajemen bagus).

"Aspek tersebut apabila tidak dijalankan dengan baik maka bakalan seumur jagung. Perjuangan untuk mendirikan ngak seberat mempertahankan. Faktanya seringkali kami kalah bersaing dan ditambah menurunnya ekonomi membuat daya beli konsumen sangat menurun. Saat itu kebutuhan untuk ngafe juga menurun, setengah mati mempertahankannya. Memeras otak untuk melahirkan kreativitas," imbuhnya.

Baca: Anda Berminat Jadi Pegawai Bank Indonesia? Ini Syarat dan Posisi yang Dicari

Berbagai kreativitas telah dilakukan seperti mengganti varian menu hidangan namun tidak berhasil.