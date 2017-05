Paguyuban Peduli Kenanga Bersatu Kembali Membangun Gedung Kelas Unggulan SD YPK Air Kenanga

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat anda gunakan untuk mengubah dunia.”

(Nelson Mandela, 1918-2013)

Satu Dasawarsa, PPKB Membangun Pendidikan

Memasuki satu dasawarsa berdirinya Paguyuban Peduli Kenanga Bersatu (PPKB) tahun 2017 ini, PPKB kembali membangun Gedung Kelas Unggulan SD YPK Air Kenanga berlantai 3 diKompleks Sekolah YPK Air Kenangadengan total area lebih dari 20.000 m2 yang ditandai dengan Peletakan Batu Pertama, Minggu, 30 April 2017lalu.

Selain dihadiri oleh 50 lebih anggota PPKB yang tinggal diBangka, Jakarta maupun kota lainnya, juga hadir pada acara tersebutIr. Rudianto Tjen (anggota DPR RI),Prof. Zhang Yin Long dan team (Jinan University Guangzhou China), Drs. Sarnubi(Dinas Pendidikan Kab. Bangka),Yusman Ngui(Ketua Badan Pembina YPLN Setia Budi) dan Agus Sulaiman (Ketua Yayasan Mata Terang),aparat Kelurahan dan Lingkungan, Komite Sekolah beserta tamu undangan lainnya.

Sejak berdirinya tahun 2007, sumbangsih PPKB dalam dunia pendidikan sangat luar biasa. Diawali dengan pembangunan Gedung A dan Gedung B berlantai 3lengkap dengan lapangan basket bertribun, yang diresmikan tahun 2008 dan 2014. Tahun lalu, PPKB kembali membangun gedung TK Ramah Anak yang dilengkapi dengan Taman Lalu Lintas dan Perpustakaan Bunda.

Gedung tersebut telah diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise Dip.Apling, MAbersamaDeputi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak ibu Lenny. N. RosalinSeptember 2016 lalu.

Dan tahun ini, PPKBkembali membangun Gedung Kelas Unggulan SDyang diharapkan siap digunakan pada akhir tahun.

Dengan semangat ingin berbakti membangun kampung halaman, awalnya PPKB hanyaberanggotakan masyarakat 5 kampung (Air Kenanga, Kenanga Indah, Parit Tujuh, Tunas Kelapa dan Lubuk Kelik)terutama yang tinggal di perantauan.Sejalan dengan waktu, antusiasme masyarakat pada kiprah PPKB yang diketuai oleh Bong Se Fui dan Budi Akun ini sangat tinggi sehingga banyak masyarakat luarikut bergabung.

Tidak mengherankan jika memasuki usianya yang ke 10, PPKB telah beranggotakan lebih dari 100 orang baik yang tinggal di Indonesia maupun luar negeri.

Dalam sambutannya, Ketua PPKB sekaligus Dewan Pembina YPK Air Kenanga Bong Se Fui, menyampaikan terima kasih atas kekompakan dan kesetiakawanan PPKB selama ini.