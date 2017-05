Pakai Baju Koko dan Peci, Michael Essien Didoakan Jadi Mualaf

BANGKAPOS.COM, SURABAYA - Bek Persib Bandung, Achmad Jufrianto atau Jupe menggunggah sebuah foto di akun Instagram pribadinya.

Foto itu diunggahnya usai menaklukkan Persipura Jayapura 1 - 0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (7/5/2017).

Dalam foto yang diunggah Jupe ke akun Instagram-nya, @achmad16jufrianto, Jupe tidak foto sendiri.

Ia terlihat sedang duduk bersebelahan Michael Essien yang saat itu mengenakan pakaian koko dan peci berwarna putih.

Jupe juga tak lupa memberikan keterangan pada fotonya.

"Thanks for the gol byson, ALHAMDULILLAH @iam_ess What a great game, we did it!another 3 points (4/20) "Setiap pertandingan adalah final, terkadang dalam pertandingan besar hasil akhir lebih penting dari jalanya pertandingan". Luar biasa persibku," tulis mantan pemain Sriwijaya FC ini.

Walau ada yang berpendapat bahwa Essien sudah mualaf, netizen yang melihat unggahan Jupe ini tetap mendoakan agar mantan pemain Chelsea ini menjadi seorang mualaf.

"Mualafin kak Jupe si Bison itu pantes banget subahanallah," tulis akun @mohamad_alkautsar.

@abifawwaznaufal berkomentar, "Si Bisson nurut saja di dandanin bagaimana juga. Semoga saja jadi muallaf".

"Mudah mudahan jd mualaf," tulis akun @imansyah7718.

"02_Essien pernah mengucapkan ied mobarak di twitter sepertinya," sahut @nurdaffa.

