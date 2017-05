Kekurangan Guru di Kabupaten Bangka Ditutupi Honorer Sekolah

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Padli mengakui jumlah guru dari TK hingga SLTP di Kabupaten Bangka sebanyak 3.392 orang.

Dari jumlah tersebut sekitar 2.000 orang guru PNS dan sisanya guru honorer.

Untuk guru honorer menurutnya, guru honorer yang dibiayai Pemkab Bangka sekitar 50 orang selebihnya adalah guru honor yang dibayar oleh sekolah.

"Banyak guru honor komite (sekolah--red) tahun kemarin ada enam kita angkat jadi honor pemda, dari Bakam tiga orang, Mendobarat dua orang dan Belinyu satu orang. Jadi ada sekitar 50-an lah yang dari honor daerah," kata Padli, Selasa (9/5/2017) kepada bangkapos.com di Ruang Rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka.

Untuk mengisi kekurangan guru di sekolah-sekolah terutama sekolah terpencil diharapkan Padli, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Apalagi rata-rata guru yang pensiun setiap tahunnya sebanyak 44 orang.

"Masih banyak kekurangan guru, guru PNS masih kurang. Ada rumusnya dulu jaman saya ada N plus satu yakni terdiri dari kepala sekolah dan enam guru, artinya guru diangkat oleh pemerintah itu tanggung jawab pemerintah. Kedua N plus dua yakni kepala sekolah tambah guru agama tambah enam guru itu untuk enam ruang belajar kemudian N plus tiga yakni kepala sekolah tambah guru agama, guru olahraga dan enam guru kelas artinya disitu harus ada sembilan guru PNS. Kita masih kurang kita pakai N plus tiga masih kurang," jelas Padli.

Diakuinya guru agama dan guru olahraga di Kabupaten Bangka masih kurang makanya untuk menutupi kekurangan tersebut pihak sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merekrut guru honor untuk mengajar agama dan olahraga.

"Sebenarnya dana BOS ini untuk membiayai anggaran belanja sekolah bukan untuk mengaji guru honor tapi karena moratorium pemerintah tidak angkat guru ini susah juga," ungkap Padli.

Rencananya pada tahun 2017 ini ada wacana pemerintah pusat akan mengangkat 6.300 guru. Guru yang akan diangkat ini guru tiga T yakni terluar, terjauh dan terpencil.

Untuk Kabupaten Bangka diperkirakan dapat jatah penerimaan guru tiga T tersebut.

"Kalau kita hitung 6.300 guru dibagi 540 kabupaten/kota kita dapat cuma 20 orang. Rencananya tahun ini cuma kita siap-siap kalau diminta sudah siap data dimana ditempatkan di tiga T itu, " kata Padli.