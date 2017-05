Penyanyi Top Ini Dipuji Pamer Foto Tanpa Busana, Anaknya Berbikini Malah Jadi Cemooh Netizen

BANGKAPOS.COM - Penyanyi 58 tahun ini memang bukan seroang perempuan yang pemalu dan tak kenal lelah.

Dan itulah yang ia buktikan melalui unggahan Instagramnya pada Minggu malam (7/5/2017) lalu.

Penyanyi yang terkenal di tahun 80-an ini, menunjukkan sedikit badannya di sebuah unggahan yang nakal kepada 9 juta pengikutnya di Instagram.

Unggahan yang hingga saat ini tidak dihapus tersebut, menunjukkan dirinya yang sedang berjemur dengan tubuh telanjangnya.

Walau memang tidak ada yang begitu seronok dari unggahannya tersebut, namun jelas, Madonna tidak menggunakan pakaian apapun untuk menutupi tubuhnya.

Dalam unggahan tersebut ia mengunggah sekaligus dua foto.

Foto pertamanya menunjukan Madonna yang mengenakan kalung emas.

Memiliki tubuh yang masih kencang walau usianya hampir menginjak 60 tahun, banyak netizen yang memuji tubuh dari diva pop dunia ini.

sergioaovalle: "You are hot. Madonna."

gregharold: "Now THIS is the picture of a lifetime of hardwork, dedication, focus, healthy discipline, not to mention beauty. Kudos @madonna ‼️ (Ini adalah foto dari kerja keras, dedikasi, fokus, disiplin kesehatan dan cantik seumur hidup. Kudis @madonna)"