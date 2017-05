Posting Foto Terbaru, Syahrini di Doakan Netizen 'Semoga Allah Mengampunimu'

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

BANGKAPOS.COM -- Beberapa jam yang lalu, Syahrini mem-posting foto dirinya di akun Instagram @princessyahrini.

"No Beauty Shines Brighter Than That Of A Good Heart !!!" tulis Syahrini dalam keterangan foto tersebut.

Baca: Kisah Cao, Gadis Cantik yang Sanggup Jual Diri di Wechat Demi Sang Ibu, Sungguh Mengharukan

Foto ini pun menjadi viral, apalagi penampilan Syahrini yang tidak lagi mengenakan hijab.

Baca: Keadaan Artis Ini Tiba-tiba Kejutkan Publik, Wajahnya Babak Belur

Jika sebelumnya sosialita Indonesia itu selalu mendapat pujian dari netizen, kali ini komentar sebagian besar netizen bernada cibiran dan beberapa di antaranya mendukung sang princess.

Baca: Ulah Siswa pada Siswi Membungkuk Ini Bikin Geram, Netizen Berburu Ingin Menampar Wajah Sang Pria

Berikut ini komentar netizen;

@kami_kebaya: Seksi deh incess