Video: Berprestasi, Siswa SMAN 3 Pangkalpinang Dapat Penghargaan

Laporan Wartawan Bangka Pos, Agus Nuryadhyn

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sekolah Menengah Negeri 3 (Smaneta) Pangkalpinang melepas siswa kelas XII dalam acara Graduation Day tahun 2017. Wisuda 236 siswa kelas XII berlangsung Bangka City Hotel Pangkalpinang, Selasa (9/5/2017).

Acara dikemas oleh siswa kelas XII mengusung tema "Pendidikan Berkualitas Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Menuju Bangka Belitung Hebat" dihadiri Kabid Guru Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Babel Ridwan, Staf Ahli Pemkot Pangkalpinang Iswarhadi serta Kepala Dinas Penddikan dan kebudayaan Pangkalpinang Edison Taher serta para orangtua dan guru.

Dalam acara wisuda siswa kelas XII SMAN 3 Pangkalpinang, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi.

Siswa yang meraih The Best of Science Academic Sitta Syahri Ramdhani, The Best Of Social Academic Presty Nurafifah, The Best of Sport Aprilliani, The Best of Art Rusfian Solehudin, The Best of Model Sidiq Hanafiah, dan The Best of Organization Agung Setia Budi.

Kepala Smaneta Pangkalpinang Kunlistiani menjelaskan pemberian penghargaan ini untukmemberikan penghargaan kepada anak-anak yang memiliki prestasi.

Sejak dari kelas X, XI dan XII, sisiwa yang memiliki bakat dan potensi dan dikembangkan di SMAN 3 Pangkalpinang.

Dua siswa SMAN 3 Pangkalpinang yang meraih NEM UN tertinggi mendapat uang pembinaan. sedangkan empat siswa lainnya, meraih predikat bidang olahraga, bidang seni, olahraga, organisasi serta model.

Siswa yang meraih predikat seni (art) olahraga (sport) diterima di Universitas Yogyakarta, sesuai dengan bidang yang ditekuninya.