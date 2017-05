Chef Marinka Tampil Seksi Lagi, Tak Malu-malu Pamer Bagian Ini Tubuhnya

BANGKAPOS.COM - Chef Marinka merupakan salah satu koki terkenal di tanah air.

Sosoknya dikenal publik setelah menjadi juri ajang kompetisi memasak "Master Chef".

Selain kelihaiannya memasak, Chef Marinka juga disukai karena paras wajahnya yang cantik.

Netizen juga seringkali memuji body koki 37 tahun ini yang dianggap begitu aduhai.

Selasa (9/5/2017) ini, penampilan menarik Chef Marinka kembali mencuri perhatian netizen.

Ia mengunggah foto di Instagram Story serta memposting beberapa foto lain.

Di foto itu, Chef Marinka tampak memakai dress ketat warna putih.

Ia tak lupa mengenakan anting panjang untuk melengkapi penampilannya.

"Congrats for the launching of the beautiful fine jewellery @alenkaandmargo and reopening of @masari_ind," tulisnya dalam caption.

Foto-foto di Instagram Story Chef Marinka tampak terlihat jelas belahan dadanya.