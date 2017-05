PBB Urusan HAM Bereaksi Dengar Ahok Dipenjara! Netizen: Tanah Air Kami, Biar Kami Urus Sendiri

BANGKAPOS.COM -- Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan hanya menimbulkan gejolak di dalam negeri tapi hingga ke mancanegara.

Linimasa medsos sejak Selasa kemarin banjir postingan pro dan kontra terhadap vonis hakim ini.

Reaksi juga ditunjukan Perserikatan Bangsa-bangsa urusan HAM.

Melalui akun twitter @OHCHRAsi, UN Human Right Asia meminta pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali hukum penistaan agama yang dituduhkan ke Ahok.

"We are concerned by jail sentence for #Jakarta governor for alleged blasphemy against #Islam. We call on #Indonesia to review blasphemy law."

Postingan ini menuai berbagai komentar netizen.

Abang Itu‏ @interMALEM: Lembaga PBB yang menangani HAM meminta Indonesia mereview hukum penistaan agama yg dituduhkan ke Ahok