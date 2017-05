Surat Netizen untuk Veronica Tan, Sean, Tania, dan Daud Jadi Viral

BANGKAPOS.COM - Jangan benci dengan Indonesia ya sayang, kami tahu sistem peradilan kami belum bisa adil dan fair. Kami tahu ayahmu adalah korban carut marutnya sistem politik di negara ini.

Kami tahu Indonesia terlambat mengantisipasi bigot yang terus bergerak menggerogoti sumbu-sumbu kehidupan.

Itulah sebagian dari tulisan seorang Netizen untuk ketiga anak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yaitu Nicholas Sean, Nathania, dan Daud Albeenner, dalam tulisannya: "Untuk Veronica Tan, Sean, Tania, dan Daud : Jangan Kalian Benci Indonesia, Stay Strong!"

Surat ini beredar di dunia maya dan disharing akun yang bersimpati pada Ahok setelah divonis majelis PN Jakarta dua tahun penjara dan langsung ditahan, dalam penodaan agama Islam, Selasa (10/5/2017).

Berikut isi lengkap surat ini:

Saya masih menuliskan ini dengan tangan gemetar. Mengikuti media sosial dan pemberitaan online, hari ini Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai oleh Dwiarso Budi Santiarto dan dengan anggota Jupriyadi, Abdul Rosyad, I Wayan Wirjana, dan Didik Wuryanto.

Saya marah, mau nangis, dan tak berhenti mengutuki institusi peradilan dan bedebah-bedebah yang menekan dan mengintervensi kasus ini sejak awal. Shame on you, Guys! You will get your karma soon, i promise!

Untuk Veronica Tan…

Kemudian saya teringat wanita ini. Wanita yang selama ini mendampingi Ahok sejak 6 September 1997. Wanita yang jago bermain cello dan berpenampilan bersahaja, jauh dari kesan Ibu pejabat dengan rambut sasakan dan dandanan glamor. Wanita cerdas yang mendampingi lelaki hebat menapaki naik turunnya kehidupan bersama-sama.

Entah apa yang ada di dalam batinnya saat ini, lah saya saja yang cuma penonton dari jauh sedih. Saya membayangkan sekuat-kuatnya Veronica Tan atau meskipun Ia sudah dijelaskan tentang kemungkinan terburuk yang bisa terjadi tetap saja mana ada istri yang mau suaminya dipenjara selama dua tahun. Apalagi tuduhan yang diberikan jelas tidak berdasar dan sarat dengan tekanan dan muatan politis.