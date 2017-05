Duh Malunya, Ayu Ting Ting Mendadak Hapus Foto Ini di Instagramnya

BANGKAPOS.COM - Pada hari Selasa, (9/05), Ayu Ting Ting menggungah sebuah foto yang berisi kata-kata di akun Instagram miliknya.

Foto itu bertuliskan "delete the people that make you feel bad about yourself from your life, unfollow them, delete their numbers, erase their texts, find happier people, pet a dog, watch a silly movie, forget about them, you're better off."

Postingan Ayu Ting Ting (Instagram)

Keterangn fotonya pun ditulis "#soenjoythelife"

Sontak, akun instagram komentator pedas menanggapinya.

Akun ini mengunggah ulang unggahan foto Ayu Ting Ting sambil memberi keterangan foto, "Kayak ngarti aja lu pok artinya....Galau ya???".

Follower akun @komentatorpedas pun ikut menyaut.

Dari sekian komentar yang ada, ada satu komentar menarik yang ditulis oleh akun @zhesungkar.

Akun ini berujar, "Nyomot dmna lg ini?"

Dan benar saja, kecurigaan follower terbukti.

Tak lama setelah tercium jika foto yang diunggah ini mirip dengan foto yang diunggah oleh Robby Purba, selebriti yang muncul pertama kali sebagai The Most Favorite VJ pada ajang MTV VJ Hunt di MTV Indonesia pada tahun 2008, Ayu Ting Ting menghapus foto tersebut.