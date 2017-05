Shandy Aulia Foto Posisi Eunak Pakai Busana Ini Bikin Nggak Bisa Merem, Cantik Banget Cuuy

BANGKAPOS.COM - Kamis (11/5/2017) Shandy Aulia memposting foto dirinya dengan tema musim panas.

Terlihat Shandy sangat natural mengenakan atasan semi terbuka warna putih dengan posisi tidur.

Istri dari David Herbowo ini terlihat semakin memsona dengan rambutnya yang tergerai sedikit acak-acakan.

Sandy terlihat bahagia dengan senyum lebar yang memperlihatkan giginya.

Berbagai pujian diberikan netizen untuk kesempurnaan wajah pemeran Cinta dalam Eiffel I'm in Love ini.

"Putih bgt...cantik lgi.." tulis akun @rajafri_dan_aisyah.

"Wwwooooowwww.. . Cantik nya... Alami banget" puji akun @iqbal.ismuha.

Meski demikian, sebagaian netter salfok pada bibir Shandy.

Terlihat bibir perempuan ini sedikit mengelupas.

"Pretty much. But your lips looks like it's bleeding" komentar akun @leopaypongomez.

"Bibir nya kenapa itu ka Sandi Aulia?" tulis akun @rahmansitifatimah.

"Bibirnya pecah menyambut summer" celoteh akun @juliansetyanto.

(TribunStyle.com, Triroessita Intan Pertiwi)