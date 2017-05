Terungkap Setelah 350 Tahun, Inilah Misteri Narapidana yang Dijuluki Man in the Iron Mask

Misteri Narapidana yang Dijuluki Man in the Iron Mask Terungkap Setelah 350 Tahun

BANGKAPOS.COM -- Sebuah misteri di Perancis yang ‘gelap’ selama 350 tahun akhirnya terungkap. Misteri yang dikenal sebagai ‘Man in the Iron Mask’ ini terungkap lewat sebuah buku yang ditulis Paul Sonnino, seorang profesor sejarah di University of California, Santa Barbara.

Sonnino mengklaim telah menemukan identitas sebenarnya dari naripada yang tak pernah melepaskan topengnya sejak masuk penjara pada 1669.

Sang napi dikurung dalam penjara di Bastille dan beberapa penjara Perancis lainnya selama tiga dekade, sampai dia meninggal pada 1703.

Namun, satu hal yang menarik adalah, tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya narapidana tersebut.

Apalagi, sang narapidana juga terus menyembunyikan wajahnya menggunakan topeng yang terbuat dari besi.

Cerita misteri ini bahkan sempat dipopulerkan di tahun 1998 lewat film "The Man in the Iron Mask," yang dibintangi Leonardo DiCaprio.