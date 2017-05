Serunya Beauty Class Bersama Make Up Artist

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Memiliki keahlian dalam merias wajah merupakan keinginan hampir semua kaum hawa.

Tak jarang para wanita sengaja belajar untuk mendapatkan keahlian ini dengan mengikuti kursus make up atau berdandan, yang biasanya dikenal dengan beauty class.

Seperti hari ini, sekitar 110 wanita antusias mengikuti beauty class yang bertajuk "Discover the beuaty in you" yang diselanggarakan Hijabers Mom Community (HMC) Bangka bersama Sariayu Martha Tilaar, di Bangka City Hotel, Sabtu (13/5/2017).

Para remaja dan ibu-ibu muda ini terlihat serius mengikuti arahan dan cara make up yang baik dan benar oleh Sheny, yang merupakan make up artis.

Para wanita ini berkelompok pada sebuah meja, satu kelompok terdiri dari 5-6 orang. Mereka mempraktikkan satu persatu ilmu yang diberikan Sheny dengan lugas.

Wanita berhijab ini dengan lincahnya mengaplikasikan berbagai peralatan make up dalam beauty map. Mulai dari teknik membersihkan wajah, menggunakan two way cake, foundation, eyeshadow, blush on dan lipstik.

"Untuk fresh look bisa pilih warna lebih terang dan muda, pink, hijau tosca. Atau warna ungu lebih terang," kata Sheny memeragakan penggunaan warna eye shadow.

Dengan urut, Sheny menjelaskan penggunaan alat make up dan teknik yang tepat mulai dari gerakan merotasi, menepuk wajah, dan menggunakan aplikator dan kuas make up.

"Kalau menggunan eye liner menggunankan dari arah luar ke arah dalam dengan fungsi untuk mengkoreksi bentuk mata, sehingga mata terlihat lebar," tambahnya.