Film King Arthur: Legend of the Sword Dibintangi David Beckham Bikin Penonton Kecewa

BANGKAPOS.COM-- King Arthur: Legend of the Sword saat ini telah tayang di bioskop - bioskop Indonesia.

Di antara klip tersebut terdapat video yang menampilkan mantan pesepakbola David Beckham, yang memamerkan gigi dan wajah hancur untuk perannya sebagai salah satu dari tentara Vortigern (Jude Law) bernama Trigger.

Meski tampil sangat singkat di klip tersebut, penampilan Beckham secara mengejutkan menarik kritik di kalangan penonton.

Klip tersebut memperlihatkan Beckham sebagai Trigger berbicara kepada Charlie Hunnam sebagai Arthur dengan aksen Cockney saat dia mengatakan kepadanya untuk memegang Excalibur dengan kedua tangannya.

"Bouncing on me knee-where do ya think I want ya? Hands on the heel, stupid," teriak Trigger.

Tak lama setelah menyaksikan adegan Beckham tersebut, banyak orang mengungkapkan kekecewaan mereka atas penampilannya ke media sosial.

Broadcaster Piers Morgan secara sinis menyebut penampilan Beckham sebagai "Oscar-level excellent."

Sebuah ulasan di Empire mengatakan bahwa cameo Beckham adalah "penampilan yang salah arah dan tegang."