Polres Bateng Ungkap 22 Kasus Selama Operasi Pekat

Laporan Wartawan Bangka Pos Evan Saputra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Polres Bangka Tengah (Bateng) beserta jajaran berhasil mengungkap 22 kasus selama operasi pekat menumbing 2017.

Selain mengungkap kasus, kegiatan yang dilakukan selama 12 hari itu mampu mengamankan sedikitnya 39 tersangka, Senin (15/5/2017).

Kabag Ops Polres Bangka Tengah Kompol Nur Samsi seizin Kapolres Bangka Tengah AKBP Frenky Yusandhy menyebutkan dari 22 kasus yang diangkap tersebut terdiri dari 3 TO dan 19 non TO, curat 2 kasus, perjudian 4 kasus, narkotika 2 kasus, pencabulan 1 kasus dan miras 13 kasus.

Sedangkan tersangka sebanyak 39 orang, masing- masing curat 11 tersangka, perjudian 10 tersangka, narkotika 4 tersangka, pencabulan 1 tersangka dan miras 13 tersangka. Selain itu ada 9 laporan laporan polisi.

Barang bukti yang diamankan berupa, besi 46 batang, limbah thinsed 27 kampil, handphone 15 unit, motor 5 unit, uang tunai Rp 5.313.000, narkotika jenis ganja 1 Kilogram dan miras jenis arak 454 liter.

Nur Samsi mengatakan dari beberapa kasus tersebut terjadi di Koba, Lubuk, Simpangkatis dan Sungaiselan.

Dari beberapa lokasi itu, kasus yang paling banyak terjadi yaitu perjudian dan miras.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Bangka Tengah ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Nur Samsi menyebutkan hal itu dikarenakan kualitas hasil kerja anggota polres dan jajaran untuk mengungkap kasus.

"Tahun sebelumnya, dari sisi kualitas ada peningkatan, kita mengungkap lebih banyak dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini hasil kerja keras dari tim untuk mengungkap kasus pada tahun ini," kata Nur Samsi.