Model Hot Ini Mengaku Dihamili Pengusaha, Kini Sudah Melahirkan Bayi

BANGKAPOS.COM - Anneke Carolline, pada 14 Mei 2017 telah melahirkan bayi yang dikandungnya.

Bayi berjenis kelamin perempuan itu sudah dilahirkan dengan cara caesar di Rumah Sakit Eka Hospital, BSD, Tangerang, Banten.

Dalam akun Instagramnya, model cantik ini mengunggah fotonya yang tangah mencium sang bayi.

Dengan masih berselimutkan biru dan selang oksigen yang melingkar di bawah hidungnya, Anneke mencium bayinya.

"Welcome to the world (love)" tulisnya dalam caption.

Banyak dikabarkan, Anneke merupakan model majalah dewasa.

Sebelumnya gencar dibicarakan Anneke mengaku dihamili oleh seorang pengusaha berinisial NHMS.

Pada awal mulanya baik, akan tetapi pria pengusaha tersebut diceritakan tak mau tanggung jawab.

Kemudian Anneke merawat kehamilannya sendirian.