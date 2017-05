BANGKAPOS.COM - Rencana Wayne Rooney menjadi pemain termahal di Liga Super Tiongkok bisa berantakan.

Sang istri Coleen Rooney akan menolak rencana itu jika Rooney masih main judi.

Seperti dilansir The Sun belum lama ini, Rooney kalah 500.000 pound dalam permainan rolet dan blackjack di sebuah kasino Maret lalu.



Jika kebiasaan itu tidak segera dihentikan, Coleen tidak akan mendukung karier suaminya lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah klub raksasa Tiongkok berencana memboyong Rooney.

Konon kapten timnas akan mendapat bayaran satu juta pound per pekan, atau lebih dari tiga kali lipat dari gajinya saat ini di Old Trafford yakni sekitar 300.000 pound per pekan.

"Coleen ingin menyelamatkan keluarganya. Dia tidak ingin keluarganya berantakan karena Rooney senang berjudi," kata sebuah sumber yang dekat dengan Coleen.

Sementara itu, seorang saksi mata menyebut Rooney kehilangan 4.000 pound per menit saat bermain rolet dan blackjack.