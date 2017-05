Tak Hanya Baju, Kali Ini Ayu Ting Ting Tepergok Punya Barang yang Sama dengan Nagita Slavina

BANGKAPOS.COM - Beberapa kali Ayu Ting Ting mempunyai barang yang sama dengan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina.

Rumor perselingkuhan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad, membuat Ayu menjadi sorotan dalam setiap detail penampilannya.

Drama hubungan Nagita Slavina, Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting semakin menarik untuk diulik.

Bahkan, barang-barang pribadi milik pelantun Sambalado itu pun juga tak luput dari perhatian khalayak.

Beberapa kali Ayu Ting ting tertangkap kamera mengenakan barang-barang yang sama dengan Nagita Slavina.

Mulai dari baju, dress, hingga model cincin pun Ayu Ting Ting sama dengan istri Raffi Ahmad tersebut.

Kali ini terdapat sebuah video yang menampakkan model cincin milik Ayu ting Ting sangat persis dengan milik Gigi.

Dalam sebuah unggahan Insta Story milik artis Vanessa Angel, tampak pelantun Sambalado tersebut sedang duduk sambil memegang gadgetnya.

Lalu Vanessa menghampiri Ayu dan memberikan sebuah kotak kepadanya.

"Will you marry me?" ujar Vanessa sembari menyerahkan kotak tersebut.