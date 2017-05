Bhabinkamtibmas Polsek Toboali Pantau Harga di Pasar

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Untuk terus memantau harga barang pokok menjelang bulan suci Ramdhan Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali Brigadir Efrianto bersama unit intel sektor Toboali melakukan monitoring dan cek harga sembako di pasar suka damai, Kamis (18/5/2017)

Dalam kegiatan itu, anggota memeriksa penjual di tingkat eceran di Pasar Suka Damai dan Pasar Toboali yang merupakan wilayah hukum Polsek Toboali.

Dari hasil pemeriksaan stok dan harga barang pokok masih stabil tidak ada kekurangan stok dan kenaikan harga hingga saat ini.

"Untuk harga sembako di Pasar Suka Damai masih stabil dan belum ada ditemukan kenaikan harga yang signifikan,"jelas Kapolsek Toboali AKP Faisal kepada wartawan, Kamis (18/5/2017)

Sementara Kapolres Bangka Selatan AKBP Bambang Kusnarianto mengatakan bahwa pihak Polda Babel telah melakukan penandatanganan untuk bersama menjaga dan melihat keterbatasan sembako di Provinsi Babel.

"Kemarin di Polda sudah dilaksanakan Penandatangan antara Polda Babel dengan Provinsi Babel tentang tata laksanakan ketersedian bahan pangan dan sembako menjelang bulan puasa, serta lebaran, kesepakan yang dimaksud adalah untuk menjamin ketersedian bahan pokok yang banyak di distribusi dari luar daerah,"ujarnya

Bambang menambahkan, dengan adanya penantanganan tersebut, tentunya pihak Polres Basel yang merupakan bagian dari Kepolisian di Babel akan bersama membantu memantau ketersedian harga bahan pokok di wilayah Bangka Selatan khususnya.

"Tentu kita akan menjalankan apa yang sudah menjadi atensi Polda Babel, dengan mengumpulkan intansi yang sama di wilayah Basel,"ujarnya

Hasil pantauan anggota Bhabinkamtibmas mengenai harga kebutuhan pokok seperti daging ayam Potong Rp 35.000 per kg, daging sapi Rp 120.000 kg.

Lalu cabe merah Rp 40.000 hingga Rp 50.000 perkg, cabe rawit Rp 80.000 per kg, bawang merah Rp 38.000 per kg,bawang putih Rp 48.000 per kg

Bawang bombai Rp 16.000 perkg, Beras KTJ Rp 51.000 per 5 kg, beras 118 Rp 56.000 per 5 kg, RM Rp 56.000 per 5 kg dan beras maknyos Rp 67.000 per 5 kg.

Lalu untuk harga gula pasir harga berkisar Rp 13.000 per kg, minyak goreng Rp 13.000 1 liter dan telor Rp 1.300 per butir.