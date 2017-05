Ini Lima Kebiasaan yang Membuat Kuota Internet Cepat Habis

BANGKAPOS.COM -- Kehabisan kuota layanan internet bisa menakutkan bagi sebagian orang. Bahkan terkadang kita tak sadar apa penyebab kuota internet cepat habis.

Kalau sudah habis, akhirnya kita tidak bisa mengirim pesan melalui WhatsApp, menelepon via Line, mengecek timeline media sosial kawan, atau lain sebagainya.

Beberapa penyedia layanan internet menyediakan paket data unlimited untuk mengatasi masalah kuota ini, tetapi tentu saja memiliki keterbatasan. Setelah batas wajar pemakaian paket unlimited tercapai, koneksi akan jadi sangat lambat.

Agar tidak terjebak masalah kuota internet, ada baiknya kita merencanakan pemakaian data pada smartphone. Misalnya dengan memperhatikan seperti apakah gaya pemakaian yang sangat berpengaruh pada besaran konsumsi data.

Berikut ini lima hal yang bisa membuat kuota internet kita cepat habis, seperti dilansir CNET.

1. Unggah video ke YouTube

Mengunggah video ke YouTube bisa memakan banyak kuota internet. Namun, semua ini tergantung pada setting yang diterapkan pengguna dan berbagai faktor lain. Rekaman video beresolusi high-definition (HD) bisa menghabiskan jatah internet hingga 200 MB per menit.



Bayangkan bila setiap bulan kita mengunggah lima video HD berdurasi 1 menit dan kuota internet hanya 1 GB per bulan. Karena itu, ada baiknya kita menggunakan koneksi WiFi saja saat ingin mengunggah video seperti ini.



2. Obrolan video

Melakukan obrolan video via Skype atau FaceTime tergolong sebagai aktivitas yang membutuhkan banyak bandwidth. Namun, besaran konsumsi tersebut berbeda-beda tergantung pada aplikasi serta resolusi video yang digunakan.



Obrolan melalui video, umumnya, mengonsumsi bandwidth 3 MB per menit. Jika kita berniat menghemat konsumsi data, sebaiknya kurangi sesi obrolan menggunakan video.



3. Online game

Game, seperti Two Dots atau Words With Friend, tidak memakan banyak kuota internet. Kedua game ini hanya menghabiskan beberapa KB saja per menit sehingga tidak boros.

(Baca juga: Kuota Haji Indonesia Bertambah dari 168 Ribu Menjadi 211 Ribu, Jawa Barat Dapat Jatah Paling Banyak)



Namun, game jenis real-time action, seperti Asphalt 8 atau Modern Combat 5: Blackout berbeda. Dua game yang disebut belakangan diperkirakan membutuhkan 1 MB data per menit. Permainan dalam durasi yang panjang akan semakin meningkatkan konsumsi data yang menjadi penyebab kuota internet cepat habis.



4. Streaming musik

Layanan streaming musik, seperti Guvera atau Rdio, memang sangat praktis. Kita bisa mendengarkan musik di mana pun asalkan ada koneksi internet. Kita juga tidak perlu menyediakan ruang untuk menyimpan file musik tersebut dalam kartu memori.



Namun, sisi lainnya, konsumsi data membengkak. Bila kita memutar musik dengan resolusi 320 Kbps, total kuota internet yang dihabiskan adalah 2,4 MB per menit. Dalam durasi satu jam, kita sudah menghabiskan 115 MB.



5. Streaming video

Saat ini, ada berbagai layanan streaming video yang memudahkan orang menemukan trailer film terbaru, film utuh, atau sekadar video klip penyanyi favorit. Sebut saja YouTube, iTunes, Vimeo, dan Hulu.



Hanya satu hal yang tidak boleh kita lupa: streaming video merupakan penyerap paling "kejam" kuota internet. Masalahnya, konsumsi data streaming video bisa mencapai 50 MB per menit.



Bila kuota internet yang kita pilih terbatas, dan kita terbiasa menonton video-video tertentu secara berulang-ulang, lebih baik simpan file video secara offline.



Itulah 5 penyebab kuota internet cepat habis.