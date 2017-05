Terkuak, Ini Alasannya Kenapa Bendera Putih Jadi Simbol Menyerah di Seluruh Dunia

BANGKAPOS.COM -- Pernah nonton Tom and Jerry?

Pasti kita melihat adegan ketika Tom menyerah berkelahi dengan Jerry, ia akan mengeluarkan bendera putih.

Nah, tahukah traveler mengapa bendera putih digunakan sebagai simbol menyerah di seluruh dunia?

Dilansir dari Business Insider, Tim Marshall, penulis “Worth Dying For: The Power and Politics of Flags” menjelaskan, mengapa bendera putih digunakan sebagai simbol menyerah di seluruh dunia.

Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Ratu Elizabeth II, seorang sejarawan Romawi kuno.

Di kapal Carthaginian, ia menuliskan “bulu putih dan ranting zaitun” sebagai tanda kekalahan dalam Perang Punis Kedua.

Sementara tiga sampai empat ribu tahun yang lalu, bendera putih digunakan orang China sebagai simbol berkabung.