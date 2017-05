Selain Cantik dan Bergemilang Harta, Ternyata Istri Bos TV Ini Juga Cerdas dan Awet Muda

BANGKAPOS.COM - Liliana Tanaja Tanoesoedibjo atau lebih dikenal Liliana Tanoesoedibjo mungkin saja bisa disebut wanita yang beruntung.

Pasalnya, selain cantik dan memiliki latar belakang pendidikan yang keren, ia kini merupakan istri dari salah satu konglomerat Indonesia, yakni Hary Tanoesoedibjo.

Dikutip dari laman Wikipedia, Liliana Tanoesoedibjo lahir di Surabaya, 15 Maret 1967 silam.

Tak hanya cantik, Lililana juga merupakan wanita yang pintar dan cerdas.

Buktinya, ia mendapatkan banyak gelar dari univeristas ternama di luar negeri.

Ia memiliki latar belakang pendidikan fashion dan kecantikan di Ottawa, Kanada dari tahun 1986-1989 yang terdiri dari Diploma Fashion Merchandising ICS Canadian Limited, Diploma Fashion Designer L'Académie des Couturiers Canadiens, Ottawa-Canada,

Diploma Hat Making & Accessories L'Académie des Couturiers Canadiens, Ottawa-Canada, Diploma Professional Cosmetician Versailes Academy of Make up Arts & Esthetics dan Diploma Professional Nail Technician Versailes Academy of Make up Arts & Esthetics.

Keren banget bukan?

Di usianya yang kini hendak menginjak kepala 5, ia masih saja kelihatan cantik dan awet muda.

Karir Liliana Tanoesoedibjo di Dunia Pertelevisian