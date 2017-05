Undangan Pernikahan Raisa Tersebar di Medsos, Manajer Bilang Nggak Tahu Tuh

BANGKAPOS.COM - Penyanyi cantik Raisa Adriana dikabarkan bertunangan dengan Hamish Daud, Minggu (21/5/2017).

Kabar tersebut muncul setelah akun gosip Instagram @lambe_turah memposting undangan mereka tepat di hari Hamish Daud dan keluarga besarnya datang ke rumah Raisa.

Undangan yang beredar di jagat Instagram tersebut bertuliskan, "Engagement Ceremony Raisa and Hamish (Pesta Pertunangan Raisa dan Hamish)."

Tampaknya memang pesta pertunangan mereka digelar secara tertutup.

Di bawah kolom undangan tersebut terdapat peringatan agar tak menyebarkan undangan itu karena hanya untuk para teman dan anggota keluarga dekat.

“This invitation is intended for our closest friends&family. Please do not share/forward this invitation.”

Namun, ketika Kompas.com meminta konfirmasi dari manajer Hamish, Vita, ia mengaku tak tahu tantang kabar tersebut.

"Wah saya enggak tahu tuh," kata Vita lewat sambungan telepon pada Minggu siang,(21/5/2017), dikutip dari KOMPAS.com.

