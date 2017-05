84 Siswa Paud Gugus Asoka Toboali Diwisuda

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Sebanyak 84 siswa dan siswi Paud Gugus Asoka Toboali di wisuda bertempat di Paud Amanah SKB Toboali Selasa (23/5/2017).

Selain acara wisuda dan pelepasan, Paud Gugus Asoka juga menggelar Khataman Ayat-Ayat Pendek.

Ketua Paud Amanah SKB, Rusiyanti menjabarkan sebanyak 84 siswa yang diwisuda terdiri dari Paud Amanah, Paud Ummu Salamah Kepoh, Paud Qarina, TPA Buah Hati Ibu dan TK Pedesaan Serdang.

"Kita berharap dengan selesaikan siswa mengikuti pendidikan di Paud dapat menjadi siswa yang berkarakter Islami dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar, saat ini, Paud Amanah juga sedang berduka, karena salah satu siswi kita Zahira mengalami kecelakaan dan masih koma, mari kita doakan agar murid kami lekas sembuh dan dapat belajar seperti sedia kala,"ujar Rusiyanti kepada wartawan, Selasa (23/5/2017)

Terpisah, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Hamid, menyebutkan Paud saat ini merupakan gerbang pertama dalam dunia pendidikan, siswa pada ini merupakan usia emas yang berarti usia yang mampu menyerap semua yang didengar, dirasa dan dilihat.

"Kita mengapresiasi karena saat ini di semua desa telah berdiri Paud, bahkan 1 desa ada yang 2 atau 3 Paud, animo orang tua untuk menyekolahkan anak di Paud juga sangat tinggi,"ujarnya

Di sisi lain, Hamid menuturkan SKB memiliki program keaksaraan. Program ini adalah program pendidikan bagi anak-anak yang belum selesai sekolahnya.

"Ada paket A, B dan lanjutnya, Back to School, anak-anak diajak kembali ke sekolah baik formal maupun non formal sesuai usianya, mari kita suksesnya program Back to School ini guna menciptkan pendidikan Basel yang berkualitas,"lanjutnya

Pada acara tersebut juga dilanjutkan dengan diisi tausiyah oleh Ustad Mukmin yang menyampaikan pesan bagaimana mendidik generasi muda yang berkarakter dan bertaqwa.