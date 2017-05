RIP, Pemeran James Bond 'Roger Moore' Meninggal Dunia

Laporan Wartawan Grid.ID, Kama Adritya

BANGKAPOS.COM – Roger Moore atau yang lebih dikenal sebagai orang yang menggantikan Sean Connery sebagai James Bond ini meninggal dunia hari Selasa ini (23/05/2017).

Keluarga dari Roger Moore mengumumkan kabar duka ini lewat Twitter dan mengatakan bahwa Roger Moore meninggal dunia setelah bertarung melawan Kanker.

Roger Moore meninggal dunia di Swiss dalam usia 89 tahun.

Roger Moore dikenal lewat film James Bond, di mana ia memerankan tokoh agen rahasia karya Ian Fleming ini sebanyak tujuh kali.

Di awali dengan film Live and Let Die, hingga For Your Eyes Only, Roger Moore sempat bergantian dengan Sean Connery dalam memerankan tokoh legendaris asal Inggris ini.

Awal karirnya, Roger Moore bermain dalam serial televisi The Saint di tahun 1962 dan kemudian lanjut bermain di serial The Persuaders di tahun 1971 sebelum akhirnya memerankan James Bond di 1973.

Roger Moore lahir di tanggal 14 Oktober 1927, di London, Inggris.

Sepanjang hidupnya, dirinya pernah dinobatkan sebagai Commander of the Order of the British Empire dan gelar Knights dari Ratu Inggris yang merupakan kehormatan tertinggi dari Inggris.

Selain itu, Roger Moore juga pernah mendapatkan penghargaan atas jasa-jasanya di UNICEF.

Roger Moore meninggalkan seorang istri bernama Christina Tholstrup dan tiga orang anak. (*)

