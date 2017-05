Sederet Aksi Club Otomotif Mobility Babel

Laporan Wartawan Bangka Pos, Rusaidah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Club Otomotif pengguna Honda Mobilio (Mobilio Indonesia Community) Region Bangka Belitung (Babel) berdiri 12 Desember 2015 lalu telah menggelar serangkaian kegiatan.

Di antaranya, kegiatan bakti sosial korban banjir Bangka Barat, Jambore Nasional 2 di Cibubur, Touring ke objek wisata di wilayah Bangka serta kegiatan Kopdar dan Family Gathering.

Mobilio Indonesia Community Region Bangka Belitung memiliki Visi antara lain menunjukkan eksistensi pecinta Honda Mobilio kepada khalayak umum bahwa kami solid dan positif kegiatannya, menjalin hubungan yang baik dengan club otomotif se-nusantara/Brotherhood Family and Fun, menghimpun dan merealisasikan kreatifitas para members untuk kegiatan positif seperti Kopdar, Baksos, Touring, Family Gathering.

Sedangkan Misi antara lain menghimpun pengguna dan pencinta Honda Mobilio se-Bangka Belitung dalam satu wadah agar dapat memberikan informasi seputar kendaraan seperti masalah kendaraan Honda Mobilio, oprek-oprek dan lainnya, menjadi salah satu komunitas pelopor keselamatan berlalu lintas dan budaya berkendara yang baik, meningkatkan pengetahuan para members tentang teknik kendaraan dan berkendara dan meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar members dan respek terhadap club otomotif lain serta pengendara lain.

Bagi yang ingin mendapatkan informasi seputar Mobility Babel, silakan menghubungi Ketua Mobility Babel, Mareta Kusuma di nomor telepon 085367199991 atau email: mobility.babel@gmail.com.

DP Mobilio Rp 10 Juta

Sementara itu, Simon Suk, GM Honda Niaga Bangka mengatakan, untuk pembelian mobil MPV All New Mobilio, Dealer Honda Niaga Bangka, PT Niaga bangka Automobile saat ini memberikan promo khusus untuk uang muka (DP) hanya Rp 10 juta atau angsuran Rp 2 jutaan per bulan.

"Untuk pembelian unit Mobilio, kita memberikan kemudahan seperti proses pembelian yang cepat dan aman, promo uang muka cuma Rp10 juta atau angsuran hanya Rp2 jutaan per bulan bagi konsumen yang ingin berlebaran bersama Honda Mobilio," ungkap Simon.

Silakan kunjungi dealer Honda Niaga Bangka Jalan Soekarno Hatta No 28, Pangkalpinang, Bangka atau hubungi di nomor 0822 1818 1877," kata Simon. (*)