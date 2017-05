Bikin Melongo, Segini Gaji Bos Ford yang Baru, Nilainya Fantastis!

BANGKAPOS.COM - Setelah ditunjuk menggantikan Mark Fields sebagai CEO baru Ford Motor Company, kantong Jim Hackett bakal makin tebal.

Gaji pokoknya bakal naik mulai minggu ini, hingga 151 persen, dari sebelumnya 716.000 dollar AS (Rp 9,5 miliar) sebagai Chairman Ford Mobility, menjadi 1,8 juta dollar AS (Rp 23,9 miliar).

Dalam agenda pelaporan bersama Securities and Exchange Commission (SEC)—regulator utama untuk pasar saham Amerika Serikat—Ford menyatakan bahwa Hackett juga akan menerima hibah saham terbatas senilai 7 juta dollar AS (Rp 93 miliar) dan bonus 1 juta dollar AS (Rp 13 miliar).

Makin tebal lagi kantong Hackett jika dia bisa mencapai target internal, yakni dengan rangsangan bonus performa senilai 3,6 juta dollar AS, atau setara Rp 47 miliar.

Total kompensasi yang diterimanya tahun ini diperkirakan mencapai 13,4 juta dollar AS (Rp 178 miliar).

Sebelumnya, saat dirinya masih menjabat sebagai CEO dari perusahaan furnitur kantor Steelcase Inc. kompensasi total tahunan ”hanya” di kisaran 5,8 juta dollar AS (Rp 77,1 miliar).

Jika dibandingkan dengan mantan CEO yang dipecat, Mark Fields, uang yang diterima Hackett sedikit lebih tinggi.

Fields menerima gaji pokok 1.787.500 dollar AS (Rp 23,7 miliar) pada 2016.

Tapi total kompensasi tahunan, Hackett jauh di bawah Fields yang mengantongi 22,1 juta dollar AS (Rp 294 miliar).

Ford mengatakan bahwa pengunduran diri Fields akan efektif secapatnya, dan masa pensiun ditetapkan pada 1 Agustus 2017 nanti.

Fields masih mendapat berbagai macam bonus dan menggunakan jet pribadi dengan alasan yang masuk akal.

