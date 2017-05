Ini Tips Seks di Bulan Puasa Agar Hubungan Tetap Romantis dan Makin Harmonis

BANGKAPOS.COM--Ketika memasuki bulan puasa, maka hubungan seks di siang hari pun ikut berpuasa.

Lalu, bagaimana tips seks di bulan puasa agar hubungan tetap romantis?

Pertanyaan yang sering kali dilontarkan oleh pasangan suami-istri, karena mereka merasa kesulitan untuk berhubungan seks dengan pasangan akibat kondisi fisik yang terlalu letih setelah seharian berpuasa.

Inilah tips seks di bulan puasa agar hubungan tetap romantis.

Pertama, lupakan soal rasa stres akibat pekerjaan dan rutinitas yang kerap membuat otak dan tubuh tidak merespon stimuli baik verbal dan non verbal.

Lakukan seks kala Anda dan pasangan sudah siap dan sudah selesai menunaikan ibadah, hal ini penting agar saat berhubungan seks tubuh sudah fokus dan merasa santai.

Kedua, jangan terlalu membuat gerakan begitu aktif atau kelewat dinamis, biasanya ketika berbuka tubuh akan merasa lebih cepat lemas dan tidak bersemangat, cukuplah memilih posisi yang mampu membuat Anda meraih kenikmatan bersama, namun tidak mudah membuat lelah.

Contohnya seperti posisi women on the top (missionaris), miring, bent over ataupun posisi doggie style dengan ritme gerakan seks yang tidak terlalu cepat.

Ketiga, cobalah mempersingkat waktu foreplay karena akan cukup menguras tenaga Anda.