Momen Ketika Hamish Cium Kening Raisa, Netizen: Puasa Aja Belum Ujiannya Sudah Bertubi-tubi

BANGKAPOS.COM - Tepat pada 21 Mei 2017, Raisa dan Hamish Daud resmi telah bertukar cincin dan bertunangan.

Hari itu telah dinobatkan netizen sebagai Hari Patah Hati Nasional.

Ribuan netizen meramaikan kolom komentar Instagram pasangan ini ketika mereka memposting foto-foto pertunangannya.

Sejak Raisa dan Hamish berpacaran dan mengunggah foto atau video kemesraan mereka, sejak saat itu juga netizen mulai baper dan patah hati.

Kebanyakan, cewek-cewek lah yang patah hati karena ulah Hamish yang tampak begitu menyayangi Raisa.

Tak henti-hentinya netizen berucap "patah hati" sejak hari pertunangan mereka.

Seperti ketika Raisa mengunggah video dirinya dan Hamish yang mengucap terima kasih kepada publik lewat Instastory.

"Hai semuaa," kata Raisa.

"Hai guys," Hamish menambahkan.

"We wanna say thank you so much for all the love and support," lanjut Raisa sambil menyenderkan dagunya di bahu Hamish.