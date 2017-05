Ngaku Nggak Bisa Masak, Begini Cara Artis Cantik Ini Sediakan Menu Berbuka dan Sahur Suami

BANGKAPOS.COM - Aktris satu ini mengaku belum bisa masak, padahal diketahui jika dirinya kini tengah berkeluarga.

Lantas bagaimana ia akan menyiapkan menu sahur dan berbuka puasa untuk keluarganya nanti?

Sambil tersipu malu, Marsha Timothy menceritakan kisah rumah tangganya tersebut dalam wawancara di XXI Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

"Saya tuh kebetulan enggak bisa masak ya he he he. Jadi ya karena saya belum bisa masak sampai sekarang, jadi kebanyakan ya beli," kata Marsha dikutip dari Kompas.com.

Wanita kelahiran Jakarta ini mengungkapkan jika sang suami, Vino G. Bastian tak suka makan berat, seperti nasi dan lauk pauk saat sahur.

Oleh karena itu, Marsha tak perlu persiapan khusus dan tak kerepotan ketika menyiapkan hidangan sahur.

Namun, ia akan menyiapkan menu lengkap bagi suaminya saat berbuka puasa.

"Paling pas buka puasa (siapkan makanan berat). Belanja makanan takjil pasti, es buah tuh pasti atau kelapa. Sama biji salak, itu saya yang suka. Kalau suami saya biasa saja, jadi saya menyiapkan itu untuk saya sendiri," kata Marsha sambil tersenyum.

Marsha juga mengaku jika ia selalu berusaha untuk berbuka puasa bersama.

Hal itu bisa dilakukan di rumah atau makan di luar, ditengah kesibukan masing-masing.