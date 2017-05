Ramai Dikabarkan Rebut Suami Orang, Jennifer Dunn Ternyata Sering Konsultasi ke Paranormal

BANGKAPOS.COM--Jennifer Dunn kembali muncul dengan kabar tak menyenangkan.

Ditengah ramai isu perselingkuhannya dengan suami orang, beredar foto screenshot percakapan Jennifer Dunn bersama paranormal Ki Prana Lewu.

Keduanya pun terlibat dalam percakapan dan terlihat menandakan bahwa Jennifer Dunn sering mendatangi paranormal ini entah untuk berkonsultasi atau yang lain.

Foto tersebut diunggah oleh salah satu akun gosip bernama @jenk_kelin_official.

Dalam unggahan tersebut, Ki Prana menuliskan jika Jennifer Dunn harus bersabar menghadapi rumor yang sedang ramai dibicarakan.

Tak lama Jennifer pun juga membalas unggahan tersebut.

Jennifer dan sarita (Kolase nova.id)

"Hru ki...makasih ya udah dinasehatin, makasih udah diomelin. Makasih juga gak bosen2 liat muka gw hahahah. Ur the best brother ever," tulis Jennifer Dunn

Saat coba dikonfirmasi langsung kepada pihak Ki Prana, salah satu staff manajemennya bernama Ceppy menyebutkan jika Jennifer Dunn kerap datang menemui Ki Prana.

Namun untuk kepentingan diluar itu ia tak bisa memastikan karena Jennifer Dun disebut hanya mengikuti pengajian saja.

"Kalau (konsultasi) saya enggak tahu ya mbak. Kebetulan waktu foto itu beredar beliau (Jennifer Dunn) ikut pengajian ke sini, karena kebetulan di sini dua minggu sekali ada pengajian rutin ya, ungkap Ceppy saat dihubungi NOVA.id melalui telepon, Jumat (26/5).