Astaga, Dikira Gelandangan, Putri Michael Jackson Tiba-tiba Diusir, Lalu Ini yang Terjadi Kemudian

BANGKAPOS.COM -- Putri penyanyi legendaris Michael Jackson, Paris Michael Katherine Jackson ngetwit kalau ia dikira gelandangan dan diusir. Ini yang terjadi kemudian, Senin (29/5/2017).

Sosok cantik putri Michael Jackson mungkin tak terlalu familiar hingga seorang pria di sebuah area pemotretan model mengusir Paris.

"One of the first people on set, sitting in the parking lot and this dude comes up to me and says homeless people aren't allowed in this area," tulis Paris melalui akun Twitter miliknya yang terverifikasi pada Kamis (25/5/2017).

Tweet tersebut mendadak langsung jadi viral.

Pada cuitan tersebut Pari bercerita kalau ia datang lebih awal di sebuah area pemotretan, saat ia duduk menunggu di area parkir seorang pria mendatanginya dan mengatakan kalau gelandangan tak boleh berada di area ini.

Situs Daily Mail mengabarkan, Paris lalu posting foto menggunakan celana baggy hijau dengan kaus biru tua bermotif.